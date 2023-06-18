Александра Кержакова представили игрокам «Спартака», специалист провёл первую тренировку

Российского специалиста Александра Кержакова представили игрокам и сотрудникам футбольного клуба «Спартак» из Суботицы. Тренер провёл первую тренировку в новой команде. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба клуба на официальном канале в YouTube.

Судя по видео, Кержакову в «Спартаке» будут помогать Владимир Казаков и Руслан Аджинджал. Ранее оба специалиста работали с Александром Кержаковым в ФК «Томь».

«Спартак» занял 10-е место в турнирной таблице чемпионата Сербии сезона-2022/2023. Команда набрала 39 очков после 37 матчей. Чемпионом страны стала «Црвена Звезда» — 97 очков.

Предыдущим клубом 40-летнего Кержакова была кипрская «Кармиотисса». Он покинул команду в апреле 2023 года. Российский специалист проработал там лишь несколько месяцев. До того Кержаков возглавлял «Пари Нижний Новгород». Под его руководством нижегородский клуб в сезоне-2021/2022 смог сохранить место в Российской Премьер-Лиге.