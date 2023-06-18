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Хорватия — Испания. Прямая трансляция
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21:45 Мск
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Нидерланды — Италия: Вейналдум сократил отставание в счёте до минимального

Нидерланды — Италия: Вейналдум сократил отставание в счёте до минимального
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В эти минуты проходит матч за третье место Лиги наций УЕФА, в котором встречаются сборные Нидерландов и Италии. Команды играют на стадионе «Де Гролс Весте» в Энсхеде (Нидерланды). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Гленном Нюбергом (Швеция). Сборная Италии ведёт со счётом 3:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига наций УЕФА. Лига A. За 3-е место
18 июня 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 3
Италия
0:1 Димарко – 6'   0:2 Фраттези – 20'   1:2 Бергвейн – 68'   1:3 Кьеза – 72'   2:3 Вейналдум – 89'

За минуту до конца основного времени Жоржиньо Вейналдум вернул в матч интригу, сделав счёт 2:3. Голевую п после передачи Йоея Вермана.

Напомним, первый тайм со счётом 2:0 выиграла сборная Италии: на шестой минуте защитник Федерико Димарко открыл счёт, на 20-й минуте полузащитник Давиде Фраттези забил второй мяч итальянцев. В середине второго тайма, на 68-й минуте, атакующий хавбек Нидерландов Стивен Бергвейн отквитал один мяч, но всего через четыре минуты сборная Италии вернула себе преимущество в два гола усилиями Федерико Кьезы.

В полуфинале Лиги наций сборная Нидерландов уступила национальной команде Хорватии со счётом 2:4 в дополнительное время. Итальянцы, в свою очередь, проиграли сборной Испании — 1:2.

Позже сегодня, 18 июня, в финале встретятся национальные команды Хорватии и Испании. Начало игры — в 21:45 мск.

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