Месси: я всего добился в футболе, не осталось больше ничего

35-летний аргентинский нападающий Лионель Месси прокомментировал уход из «ПСЖ» и в целом из европейского футбола. По словам форварда, у него не осталось целей, которых бы он ещё не достиг.
«Я добился всего в футболе, не осталось больше ничего», — сказал семикратный обладатель «Золотого мяча» и победитель чемпионата мира в составе Аргентины в интервью beIN Sports.
35-летний футболист завоевал 43 трофея с октября 2004 года, когда состоялся его профессиональный дебют в «Барселоне», и это рекордный показатель наравне с Дани Алвесом. Четырёхкратный победитель Лиги чемпионов с «Барселоной» Лионель Месси в общей сложности завоевал в Каталонии 35 титулов. Индивидуальные показатели (672 гола в 778 играх в сине-гранатовой футболке) иллюстрируют личный вклад Месси в завоевание этих трофеев. Также Лео дважды выигрывал Лигу 1 с «ПСЖ».
Напомним, по истечении контракта с «ПСЖ» Месси этим летом решил присоединиться к «Интеру Майами», выступающему в МЛС.
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