Хорватия — Испания: текстовая трансляция финала Лиги наций начнётся в 21:45 мск

Сегодня, 18 июня, состоится финал Лиги наций УЕФА — 2022/2023, в котором сразятся сборная Хорватии и сборная Испании. Игра пройдёт на стадионе «Де Кёйп (Фейеноорд)» в Роттердаме (Нидерланды). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Хорваты вышли в финал благодаря победе в дополнительное время над сборной Нидерландов — 4:2. «Фурия Роха» была сильнее итальянцев — 2:1. Решающим голом отметился форвард Хоселу на 88-й минуте.
В последний раз сборные Хорватии и Испании встречались в 1/8 финала на Евро-2020. Тогда в драматичном матче с овертаймом сильнее оказались испанцы — 5:3.
Ранее сегодня, 18 июня, состоялся матч за третье место между сборными Италии и Нидерландов. Сильнее были подопечные Роберто Манчини — 3:2.
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