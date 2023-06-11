Кайл Уолкер прокомментировал победу «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер прокомментировал победу команды в Лиги чемпионов. В решающем матче подопечные Хосепа Гвардиолы обыграли «Интер» (1:0).

«На седьмом небе от счастья, редко теряю дар речи. Моя мечта сбылась — добиться победы в Лиге чемпионов с этим клубом. Выиграть требл — это невероятное достижение.

Не сыграл в финале? Всегда буду разочарован, когда не играю, но мне уже 33. Буду подавать пример молодым ребятам. Я произнес речь перед тем, как они вышли на поле. Этот клуб много значит для меня. Мои слова им? Сказал, что моя мечта в ваших руках. Никакого давления. Нельзя сказать, что «Интер» заслужил победы больше, чем мы, или мы заслужили её больше, чем они. Обе команды заслужили играть в финале, но должен быть и проигравший», — приводит слова Уолкера BT Sport.