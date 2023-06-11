Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кайл Уолкер прокомментировал победу «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Кайл Уолкер прокомментировал победу «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер прокомментировал победу команды в Лиги чемпионов. В решающем матче подопечные Хосепа Гвардиолы обыграли «Интер» (1:0).

«На седьмом небе от счастья, редко теряю дар речи. Моя мечта сбылась — добиться победы в Лиге чемпионов с этим клубом. Выиграть требл — это невероятное достижение.

Не сыграл в финале? Всегда буду разочарован, когда не играю, но мне уже 33. Буду подавать пример молодым ребятам. Я произнес речь перед тем, как они вышли на поле. Этот клуб много значит для меня. Мои слова им? Сказал, что моя мечта в ваших руках. Никакого давления. Нельзя сказать, что «Интер» заслужил победы больше, чем мы, или мы заслужили её больше, чем они. Обе команды заслужили играть в финале, но должен быть и проигравший», — приводит слова Уолкера BT Sport.

Материалы по теме
Гвардиола это сделал! «Сити» с трудом взял Лигу чемпионов Гвардиола это сделал! «Сити» с трудом взял Лигу чемпионов
«Сити» Гвардиолы написал историю! Фантастически драматичный финал Лиги чемпионов! LIVE
Live
«Сити» Гвардиолы написал историю! Фантастически драматичный финал Лиги чемпионов! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023