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Нигматуллин — об отечественном футболе: сложно прогрессировать, варясь в собственном соку

Нигматуллин — об отечественном футболе: сложно прогрессировать, варясь в собственном соку
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Экс-голкипер сборной России и «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о состоянии российского футбола в данный момент.

«Остаётся ли наш футбол на том же уровне или деградирует? Варясь в собственном соку, прогрессировать сложновато. Однако в этом году придумали неплохую схему Кубка. Она необычная, я в ней не разобрался. Но плюс в том, что было много матчей, которых из-за неучастия в еврокубках не хватало. Пока так.

Конечно, я мог сказать, что всё хорошо, мы развиваемся — но наша молодёжная сборная проигрывает 1:5 белорусам. Ничего не хочу сказать против белорусского футбола, но при всём уважении мы всегда были сильнее. Проигрывать 1:5 — это ни в какие ворота», — приводит слова Нигматуллина «Рб Спорт».

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