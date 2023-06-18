Чеферин: игроки хотят выигрывать топ-турниры, а топ-турниры — в Европе

Президент УЕФА Александер Чеферин объяснил, почему не боится ухода талантливых игроков из Европы в клубы Саудовской Аравии.

«Назовите мне хотя бы одного молодого топового игрока, который, начав карьеру, отправился играть в Саудовскую Аравию? И дело не только в деньгах. Футболисты хотят выигрывать топ-турниры, а топ-турниры — в Европе», — сказал Чефирин в интервью Washington Post.

Напомним, в этом же интервью президент УЕФА Чеферин критически оценил трансферную активность саудовских клубов, направленную на возрастных звёзд. По мнению Чеферина, аравийские команды совершают ошибку, покупая известных футболистов на излёте карьеры вместо того, чтобы вкладывать средства в академии, приглашать тренеров и развивать своих игроков.