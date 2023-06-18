Президент УЕФА — о вложениях саудовских клубов в возрастных звёзд: это ошибка

Президент УЕФА Александер Чеферин высказал мнение о трансферной активности саудовских клубов, направленной на возрастных звёзд. Как считает Чеферин, аравийские команды совершают ошибку.
«Боюсь ли я исхода игроков туда? Нет, нет, нет. Я считаю, что это ошибка саудовского футбола.
В чём я вижу проблему? Они должны вкладывать средства в академии, приглашать тренеров и развивать своих игроков.
Покупка игроков на излёте карьеры не развивает футбол. Та же самая ошибка была в Китае, когда они массово привозили игроков, завершавших карьеры», – цитирует Чеферина Washington Post.
Из наиболее громких трансферов звёздных игроков в саудовские клубы можно назвать переход Криштиану Роналду в «Аль-Наср» и недавнее подписание Карима Бензема «Аль-Иттихадом» (также этот клуб претендует на ряд других известных и возрастных футболистов, например, на Н'Голо и Серхио Бускетса).
- 18 июня 2023
-
14:27
-
14:15
-
14:00
-
14:00
-
13:57
-
13:45
-
13:40
-
13:39
-
13:24
-
13:20
-
13:17
-
13:09
-
13:00
-
12:56
-
12:52
-
12:50
-
12:44
-
12:40
-
12:25Кто выиграет Лигу наций? Опрос
-
12:20
-
12:18
-
12:13
-
12:06
-
11:57
-
11:44
-
11:43
-
11:41
-
11:34
-
11:33
-
11:19
-
11:14
-
11:06
-
11:04
-
10:45
-
10:40