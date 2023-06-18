Президент УЕФА — о вложениях саудовских клубов в возрастных звёзд: это ошибка

Президент УЕФА Александер Чеферин высказал мнение о трансферной активности саудовских клубов, направленной на возрастных звёзд. Как считает Чеферин, аравийские команды совершают ошибку.

«Боюсь ли я исхода игроков туда? Нет, нет, нет. Я считаю, что это ошибка саудовского футбола.

В чём я вижу проблему? Они должны вкладывать средства в академии, приглашать тренеров и развивать своих игроков.

Покупка игроков на излёте карьеры не развивает футбол. Та же самая ошибка была в Китае, когда они массово привозили игроков, завершавших карьеры», – цитирует Чеферина Washington Post.

Из наиболее громких трансферов звёздных игроков в саудовские клубы можно назвать переход Криштиану Роналду в «Аль-Наср» и недавнее подписание Карима Бензема «Аль-Иттихадом» (также этот клуб претендует на ряд других известных и возрастных футболистов, например, на Н'Голо и Серхио Бускетса).