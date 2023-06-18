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«Марсель» намерен пригласить Паулу Фонсеку на должность главного тренера

«Марсель» намерен пригласить Паулу Фонсеку на должность главного тренера
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Потерпев неудачу в переговорах с аргентинским специалистом Марсело Гальярдо, «Марсель» активизировал работу в другом направлении, чтобы закрыть вакансию главного тренера после отставки Игора Тудора. Приоритетным вариантом для провансальского клуба станет португальский наставник «Лилля» Паулу Фонсека, сообщает Footmercato.

Кандидатура Фонсеки изначально фигурировала в списке президента клуба Пабло Лонгории как запасной вариант в случае отказа Гальярдо. По информации издания, «Марсель» готов вступить в переговоры с «Лиллем», однако об успехе этой миссии нельзя сказать ничего определённого, поскольку «доги» не планировали менять тренера, контракт которого действует до июня 2024 года.

С начала тренерской карьеры Фонсека успел поработать с рядом португальских клубов, включая «Порту», а также был главным тренером украинского «Шахтёра» и итальянской «Ромы». Французским «Лиллем» он руководит с 2022 года.

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