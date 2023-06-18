Куман: с менталитетом победителей мы хороши. Если этого нет, то мы посредственны

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман раскритиковал игру команды в матче за третье место Лиги наций против Италии (2:3).

«Дело не в технических или тактических качествах, а в готовности. Нам должно быть стыдно за результат, потому что готовность — основа нашей команды. Я очень сильно виню себя за то, что не смог добиться хорошей готовности в команде.

Это большой шаг назад, и я буду спокойно думать об этом, но опять же: речь идёт не о тактике или системе. У нас может быть хорошая команда с менталитетом победителей, с командной игрой: тогда мы хороши. Если этого нет, то мы очень посредственны», — приводит слова Кумана AD.

Напомним, сегодня, 18 июня, состоялась игра за третье место Лиги наций, в которой встречались Нидерланды и Италия. Победу со счётом 3:2 одержали итальянцы.