Ван Дейк: если будем играть так же, как в первом тайме против Италии, то о ЧЕ можно забыть

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк поделился эмоциями после матча за 3-е место Лиги наций, в котором оранжевые уступили сборной Италии 2:3.
«Если мы будем играть так же, как в первом тайме против итальянцев, то о чемпионате Европы можно забыть. Мы должны взять на себя ответственность. Наша система находится в стадии разработки. В первом тайме против Италии многое пошло не так. Связь между игроками была плохой, мы просто везде опаздывали и были недостаточно хороши. Нам действительно должно быть стыдно за самих себя.
Дело не в том, что я думаю о себе. Речь о команде, вот о чём я говорю. Речь идёт о команде, которая должна добиться прогресса как единое целое. После такого длинного сезона нам пора в отпуск, это тоже важно. И когда мы вернёмся в сентябре, все должны быть в наилучшей форме, чтобы мы смогли одержать как минимум две победы», — приводит слова Ван Дейка AD.
- 18 июня 2023
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