Видеообзор победы сборной Италии в матче за третье место Лиги наций с Нидерландами

Вчера, 18 июня, состоялся матч за третье место Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Нидерландов и Италии. Команды играли на стадионе «Де Гролс Весте» в Энсхеде (Нидерланды). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Гленном Нюбергом (Швеция). Сборная Италии одержала победу со счётом 3:2.

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На шестой минуте защитник сборной Италии Федерико Димарко открыл счёт, а на 20-й минуте полузащитник Давиде Фраттези забил второй мяч итальянцев. В середине второго тайма состоялся обмен голами: на 68-й минуте атакующий хавбек Нидерландов Стивен Бергвейн отыграл один мяч, но всего через четыре минуты сборная Италии вернула себе преимущество в два гола усилиями Федерико Кьезы.

За минуту до конца основного времени полузащитнику сборной Нидерландов Жоржиньо Вейналдуму удалось оживить интригу. Выдержав натиск соперника в течение девяти компенсированных минут, сборная Италии второй раз в истории турнира стала бронзовым призёром Лиги наций. В 2021 году итальянцы в матче за третье место переиграли Бельгию.