«Мы должны гордиться». Главный тренер Хорватии Далич — о финале Лиги наций

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал поражение в финале Лиги наций с национальной командой Испании (0:0, 4:5 по пенальти).
«Во-первых, я поздравляю Испанию и наших игроков с отличной игрой. Спасибо болельщикам, у нас была отличная поддержка. Мы проиграли. Очень жаль, но мы должны гордиться. Мы вышли в финал, но не победили. Иногда ты выигрываешь, иногда проигрываешь. Ставки были высоки, игра была жёсткой, а соперник хорошим. Мы снова отработали 120 минут. Мы сделали это качественно, мы конкурировали с ними. Мне не о чем сожалеть.
Это очень тяжело для всех нас. Нам жаль, что не выиграли трофей, из-за атмосферы и всего остального. Однако мы должны гордиться. Нам нужно отдохнуть от всего этого. Было много адреналина и эмоций.
Мы завоевали медали — одни за другими, третьи в нашей истории, — и это великое достижение. Этот вечер показал, что мы можем многое сделать и конкурировать с лучшими командами мира», — приводит слова Далича официальный сайт УЕФА.
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