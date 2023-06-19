«Моя жена чуть не родила во время матча». Даниэль Карвахаль — о финале Лиги наций

Защитник сборной Испании Даниэль Карвахаль прокомментировал победу в финале Лиги наций с национальной командой Хорватии (0:0, 5:4 по пенальти).
«Я очень счастлив. Лично для меня это представляется великолепным. Любая победа с моей национальной командой очень многое значит. Это очень важный момент в моей карьере, потому что сборная — это настоящая гордость для меня, а возможность поднять трофей — это… Я действительно не могу это описать!
Моя жена на 36-й неделе беременности. Она сказала мне, что чуть не родила во время этого матча! Вся моя семья очень нервничала. Я понимаю, что они могли чувствовать, но история закончилась прекрасно», — приводит слова Карвахаля официальный сайт УЕФА.
Видео: Испания одолела Хорватию и выиграла Лигу наций УЕФА
Полная трансляция матча Лиги наций доступна в Okko.
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