«Моя жена чуть не родила во время матча». Даниэль Карвахаль — о финале Лиги наций

Защитник сборной Испании Даниэль Карвахаль прокомментировал победу в финале Лиги наций с национальной командой Хорватии (0:0, 5:4 по пенальти).

«Я очень счастлив. Лично для меня это представляется великолепным. Любая победа с моей национальной командой очень многое значит. Это очень важный момент в моей карьере, потому что сборная — это настоящая гордость для меня, а возможность поднять трофей — это… Я действительно не могу это описать!

Моя жена на 36-й неделе беременности. Она сказала мне, что чуть не родила во время этого матча! Вся моя семья очень нервничала. Я понимаю, что они могли чувствовать, но история закончилась прекрасно», — приводит слова Карвахаля официальный сайт УЕФА.

Видео: Испания одолела Хорватию и выиграла Лигу наций УЕФА

Полная трансляция матча Лиги наций доступна в Okko.