Руслан Малиновский: Ярмоленко всегда был примером для меня
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Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский рассказал, как поддерживает молодых игроков сборной.
«Когда я был в их возрасте, то всё было по-другому. За то время, что я играл в Бельгии, Италии, могу сказать, что лучшая помощь молодым игрокам – это пример, как ты сам работаешь, твоё отношение. Тогда молодые футболисты будут тянуться к тебе.
Для меня всегда был примером Андрей Ярмоленко, как он работал, его отношение. Это и сейчас есть. Его отношение ко всему, как он любит футбол», приводит слова Малиновского официальный сайт Украинской Ассоциации Футбола.
30-летний украинец в прошедшем сезоне провёл 23 матча за «Марсель» во всех турнирах. В его активе два гола и один ассист.
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