Сергей Ребров – об ошибках Мудрика: должны быть вместе и не выделять одного игрока

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался относительно вингера команды Михаила Мудрика.

«Все совершают ошибки. Если вы посмотрите нашу встречу с Северной Македонией — все совершали ошибки. Это не только Мудрик. Мы не можем выделить одного игрока.

Мы должны помогать, особенно игрокам младше 21 года, которые не имеют опыта игры на таком уровне. Все ошибаются, но Малиновский привёл пример Ярмоленко, который в любой момент на поле придёт на помощь. Благодаря этому у нас есть команда.

Я понимаю, когда игрок играет за «Челси» — к нему больше внимания, чем к другим игрокам. Но я считаю, что завтра мы должны быть вместе и не выделять одного игрока, который играет в каком-то большом клубе.

Я считаю, что «Динамо» и «Шахтёр» тоже большие клубы», — приводит слова Малиновского официальный сайт Украинской Ассоциации Футбола.