Смородская: не видно, за счёт чего «Спартак» и ЦСКА способны прервать гегемонию «Зенита»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что «Спартак» и ЦСКА не смогут прервать гегемонию «Зенита» в следующем розыгрыше Российской Премьер-Лиги. Также, по её словам, включать «Локомотив» в список конкурентов «Зенита» — авантюрно.
«Главного конкурента у «Зенита» в следующем сезоне я не вижу. Если говорить реально. Конечно, можно называть разные клубы, которые помимо петербуржцев выигрывали чемпионат в последние годы — ЦСКА, «Спартак», но это все несерьезно. Не видно, за счет эти клубы способны прервать победное шествие «Зенита». У Семака все под контролем.
«Локомотив»? Авантюрно включать железнодорожников в число прямых конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство, хотя концовка этого сезона у них получилось впечатляющая», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».
- 19 июня 2023
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