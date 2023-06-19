Кечинов: Промес — лидер «Спартака», клуб должен помочь разобраться как можно быстрее

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался насчёт вынесенного голландским судом приговора футболисту красно-белых Квинси Промесу.
«Ни разу не сталкивался с такими ситуациями. Если честно, даже сложно тут что-то сказать точно, ситуация просто неоднозначная. Безусловно, Промес — явный лидер «Спартака», лучший игрок этой команды. Я считаю, что клуб должен помочь Квинси как можно быстрее разобраться во всём.
Мы давно слышали об этой ситуации, было множество слухов. Рано или поздно это должно было во что-то вылиться. «Спартаку» нужно помочь Квинси выйти из этой ситуации с минимальным ущербом», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Сегодня, 19 июня, Промес получил тюремный срок за нападение с ножом на брата. Футболиста приговорили к 18 месяцам тюрьмы.
- 19 июня 2023
-
14:44
-
14:42
-
14:34
-
14:22
-
14:21
-
14:15
-
14:15
-
14:02
-
14:01
-
13:51
-
13:50
-
13:45
-
13:40
-
13:40
-
13:32
-
13:25
-
13:20
-
13:16
-
13:14
-
13:02
-
13:00
-
12:51
-
12:48
-
12:45
-
12:33
-
12:25
-
12:21
-
12:10
-
12:08
-
12:04
-
11:55
-
11:52
-
11:46
-
11:41
-
11:35