Кечинов: Промес — лидер «Спартака», клуб должен помочь разобраться как можно быстрее

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался насчёт вынесенного голландским судом приговора футболисту красно-белых Квинси Промесу.

«Ни разу не сталкивался с такими ситуациями. Если честно, даже сложно тут что-то сказать точно, ситуация просто неоднозначная. Безусловно, Промес — явный лидер «Спартака», лучший игрок этой команды. Я считаю, что клуб должен помочь Квинси как можно быстрее разобраться во всём.

Мы давно слышали об этой ситуации, было множество слухов. Рано или поздно это должно было во что-то вылиться. «Спартаку» нужно помочь Квинси выйти из этой ситуации с минимальным ущербом», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Сегодня, 19 июня, Промес получил тюремный срок за нападение с ножом на брата. Футболиста приговорили к 18 месяцам тюрьмы.