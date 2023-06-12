Илкай Гюндоган после победы «Манчестер Сити» в ЛЧ высказался о своём будущем в команде

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган прокомментировал своё будущее в команде.

«Моё будущее? Я ещё не принял окончательного решения», — приводит слова Гюндогана журналист Фабрицио Романо.

Действующее соглашение 32-летнего игрока с «Манчестер Сити» рассчитано до конца июня 2023 года. В текущем сезоне немецкий футболист провёл 51 матч во всех турнирах, забил 11 голов и отдал семь результативных передач

Напомним, 10 июня завершился финал Лиги чемпионов – 2022/2023, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Интер». «Сити» выиграл со счётом 1:0 и стал победителем турнира. Ранее «Манчестер Сити» выиграл чемпионат (опередив «Арсенал» на пять очков) и Кубок Англии (победа над «Манчестер Юнайтед» 2:1). Подопечные Хосепа Гвардиолы оформили требл.

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