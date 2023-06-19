Червиченко: «Спартак» может поддушить Промеса по условиям — теперь никуда не денется

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко считает, что красно-белые могут воспользоваться сложившейся ситуацией и принудить нападающего команды Квинси Промеса к продлению контракта на неблагоприятных для него условиях.

«Думаю, в ближайшие лет пять Промес точно будет жителем России. Даже если ему не дадут паспорт, то будет здесь по ВНЖ торчать. Перспектива посидеть в тюрьме не самая радужная. Он у нас будет совершенно авторитетным парнем-сидельцем.

Сейчас первый срок, а не за горами второй по наркотикам. Зачем от него освобождаться? «Спартак» может поддушить Промеса по условиям — теперь никуда не денется. Пойдёт на любое снижение. Но тут уже как в «Спартаке» захотят», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.