Игрок «Факела»: кто-то пашет-пашет-пашет, а связей нет, чтобы попасть в РПЛ

Защитник воронежского «Факела» Сергей Божин выразил мнение, что не все футболисты по спортивному принципу попадают в клубы Российской Премьер-Лиги.

«Иногда смотришь, обсуждаешь с футболистами: кто-то пашет-пашет-пашет, но у него нет связей, чтобы попасть куда-то. Взять нашего Ираклия Квеквескири. Человек только в 33 года поднялся в Премьер-Лигу. А кто-то чуть ли не из Второй лиги в РПЛ попадает. Смотришь на них и думаешь: «Как они это делают?» Не нам, футболистам, судить. Мы все делаем одно дело. Но иногда тяжело понять, почему игроков хорошего уровня не берут в сильные команды. Видимо, дело в нужных связях», — передаёт слова Божина корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

В сезоне-2022/2023 на счету Божина 27 матчей за «Факел» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей.