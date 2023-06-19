Аргентинцы обыграли Индонезию в товарищеском матче

В понедельник, 19 июня, сборная Аргентины уверенно обыграла сборную Индонезии в товарищеском матче со счётом 2:0.

Бело-голубые справились без участия своего лидера — форварда Лионеля Месси. Забитыми мячами на 38-й и 55-й минутах отмечались Леандро Паредес и Кристиан Ромеро.

В составе сборной Аргентины с первых минут на поле появились такие игроки, как Хулиан Альварес, Эмилиано Мартинес и Николас Гонсалес. Напомним, в предыдущей товарищеской игре бело-голубые были сильнее австралийцев со счётом 2:0 благодаря голам Месси и Хермана Пессельи.