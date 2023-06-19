Беларусь — Косово: текстовая трансляция матча квалификации ЧЕ-2024 начнётся в 21:45 мск

В понедельник, 19 июня, состоится матч 4-го тура группы I квалификации чемпионата Европы — 2024, в котором сразятся сборная Беларуси и сборная Косова. Игра пройдёт на нейтральном поле стадиона «Суса Ференц» в Будапеште (Венгрия). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После трёх туров Беларусь занимает последнее, шестое место в квалификационной группе, не набрав ни одного очка. Команда Косова расположилась на четвёртой строчке таблицы с тремя очками в активе. Лидирует в группе I Швейцария, идущая без потерь.

В предыдущем туре Беларусь упустила победу в матче с Израилем (1:2), пропустив два гола после 85-й минуты. Сборная Косова сыграла вничью с Румынией (0:0).