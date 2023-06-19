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Беларусь — Косово: текстовая трансляция матча квалификации ЧЕ-2024 начнётся в 21:45 мск

Беларусь — Косово: текстовая трансляция матча квалификации ЧЕ-2024 начнётся в 21:45 мск
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В понедельник, 19 июня, состоится матч 4-го тура группы I квалификации чемпионата Европы — 2024, в котором сразятся сборная Беларуси и сборная Косова. Игра пройдёт на нейтральном поле стадиона «Суса Ференц» в Будапеште (Венгрия). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧЕ-2024 - квалификация. Группа I. 4-й тур
19 июня 2023, понедельник. 21:45 МСК
Беларусь
Не начался
Косово
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После трёх туров Беларусь занимает последнее, шестое место в квалификационной группе, не набрав ни одного очка. Команда Косова расположилась на четвёртой строчке таблицы с тремя очками в активе. Лидирует в группе I Швейцария, идущая без потерь.

В предыдущем туре Беларусь упустила победу в матче с Израилем (1:2), пропустив два гола после 85-й минуты. Сборная Косова сыграла вничью с Румынией (0:0).

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