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Северная Ирландия — Казахстан: текстовая трансляция матча начнётся в 21:45 мск

Северная Ирландия — Казахстан: текстовая трансляция матча начнётся в 21:45 мск
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В понедельник, 19 июня, состоится матч 4-го тура группы H квалификации чемпионата Европы — 2024, в котором сразятся сборная Северной Ирландии и сборная Казахстана. Игра пройдёт на стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте (Северная Ирландия). Команды обслужит бригада арбитров по главе с Роем Рейншрейбером (Израиль). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧЕ-2024 - квалификация. Группа H. 4-й тур
19 июня 2023, понедельник. 21:45 МСК
Северная Ирландия
Не начался
Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После трёх туров сборная Казахстана занимает третье место в квалификационной группе, набрав шесть очков. Северная Ирландия располагается на пятой строчке, имея в активе три очка.

В предыдущем туре казахи на выезде разгромили Сан-Марино со счётом 3:0. Северная Ирландия минимально уступила датчанам — 0:1.

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