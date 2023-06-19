Зидан расплакался, произнося речь на благотворительном мероприятии

Бывший тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не смог сдержать слёз, выступая на благотворительном мероприятии. Он посетил Истр, где планируется строительство хосписа для детей, больных раком. Зидан стал спонсором организации.

Проект нацелен на то, чтобы родители смогли провести с детьми «последние счастливые дни» и морально восстановиться после утраты.

Зидан заплакал, произнося речь: «Я горжусь тем, что могу быть спонсором вашего проекта. Господин мэр, вы можете гордиться тем, что обещаете нечто исключительное для всех этих семей.

Потеря ребёнка – это самое ужасное, что может случиться, мы все с этим согласны. Мои родители это пережили, и я знаю, как это тяжело», – приводит слова легендарного футболиста BFMTV.

Брат Зидана Фарид скончался в 2019 году после продолжительной болезни. Ему было 44 года.