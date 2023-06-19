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Илья Кухарчук: с «Торпедо» расстались хорошо, очень хочу остаться в Премьер-Лиге

Илья Кухарчук: с «Торпедо» расстались хорошо, очень хочу остаться в Премьер-Лиге
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Илья Кухарчук рассказал о расставании с «Торпедо» и заявил, что хочет остаться в Российской Премьер-Лиге. О расторжении контракта между игроком и клубом было сообщено сегодня, 19 июня, в социальных сетях «Торпедо».

«Это было обоюдное решение, сели поговорили, обсудили ситуацию и пришли к общему знаменателю — так будет лучше для всех. Всё-таки я очень хочу остаться в Премьер-Лиге. Но мы расстались хорошо, остались в нормальных отношениях с клубом. Я считаю, что «Торпедо» должно играть в Премьер-Лиге, и желаю только удачи и успехов.

Как мне работалось под руководством Пепа Клотета? Скажу так — до конца понимания у меня так и не появилось, какой Клотет человек, какой тренер. Одно точно — это человек с другим менталитетом. Впереди у него есть сборы, чтобы выстроить под себя коллектив», — цитирует Кухарчука «РБ Спорт».

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