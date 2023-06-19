Турецкая сборная сохранила первое место в группе, обыграв Уэльс со счётом 2:0

Сегодня, 19 июня, состоялся матч 4-го тура группы D квалификации чемпионата Европы — 2024, в котором встречались сборная Турции и сборная Уэльса. Команды играли на стадионе «Самсун 19 Майис» в турецком городе Самсун. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Счёт был открыт на 72-й минуте матча. Забил нападающий турции Умут Найир с передачи Барыша Йылмаза. К 80-й минуте турецкие футболисты удвоили преимущество: забил полузащитник «Фенербахче» Арда Гюлер, голевую передачу отдал Оркун Кёкчю. Из интересных моментов матча также можно выделить нереализованный Хаканом Чалханоглу пенальти на 64-й минуте игры.

По итогам 4-го тура Турецкая сборная набрала девять очков и утвердилась на первом месте в группе, Уэльс занимает предпоследнее место с четырьмя очками.