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Турецкая сборная сохранила первое место в группе, обыграв Уэльс со счётом 2:0

Турецкая сборная сохранила первое место в группе, обыграв Уэльс со счётом 2:0
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Сегодня, 19 июня, состоялся матч 4-го тура группы D квалификации чемпионата Европы — 2024, в котором встречались сборная Турции и сборная Уэльса. Команды играли на стадионе «Самсун 19 Майис» в турецком городе Самсун. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Счёт был открыт на 72-й минуте матча. Забил нападающий турции Умут Найир с передачи Барыша Йылмаза. К 80-й минуте турецкие футболисты удвоили преимущество: забил полузащитник «Фенербахче» Арда Гюлер, голевую передачу отдал Оркун Кёкчю. Из интересных моментов матча также можно выделить нереализованный Хаканом Чалханоглу пенальти на 64-й минуте игры.

По итогам 4-го тура Турецкая сборная набрала девять очков и утвердилась на первом месте в группе, Уэльс занимает предпоследнее место с четырьмя очками.

ЧЕ-2024 - квалификация. Группа D. 4-й тур
19 июня 2023, понедельник. 21:45 МСК
Турция
Окончен
2 : 0
Уэльс
1:0 Найир – 72'   2:0 Гюлер – 80'
Удаления: нет / Моррелл – 41'
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