«Брайтон» выкупит у «Андерлехта» голкипера Вербрюггена
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«Брайтон» подпишет вратаря «Андерлехта» Барта Вербрюггена, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, переговоры между клубами находятся на финальной стадии. «Чайки» опередили «Бёрнли» в борьбе за 20-летнего футболиста. Сумма трансфера составит приблизительно € 20 млн.
В сезоне-2022/2023 Вербрюгген провёл 17 матчей за «Андерлехт». На его счету восемь игр «на ноль». Всего молодой голкипер пропустил 21 мяч.
Ранее сообщалось о желании «Брайтона» подписать молодого защитника «Челси».
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