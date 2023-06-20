«Брайтон» выкупит у «Андерлехта» голкипера Вербрюггена

«Брайтон» подпишет вратаря «Андерлехта» Барта Вербрюггена, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, переговоры между клубами находятся на финальной стадии. «Чайки» опередили «Бёрнли» в борьбе за 20-летнего футболиста. Сумма трансфера составит приблизительно € 20 млн.

В сезоне-2022/2023 Вербрюгген провёл 17 матчей за «Андерлехт». На его счету восемь игр «на ноль». Всего молодой голкипер пропустил 21 мяч.

Ранее сообщалось о желании «Брайтона» подписать молодого защитника «Челси».