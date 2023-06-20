Роналду: я не гонюсь за рекордами — они гонятся за мной
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Португальский нападающий Криштиану Роналду высказался о своих рекордах в сборной Португалии. Он провёл в составе национальной команды 199 матчей и забил 122 гола.
«Я знаю, что мне принадлежат рекорды по голам и матчам за сборную, я знаю, что у меня их больше всего, но я не гонюсь за рекордами, рекорды гонятся за мной.
Я счастлив, это мотивация играть на самом высоком уровне. Я по-прежнему ставлю много рекордов, и у меня есть амбиции войти в историю вместе с Португалией. Я надеюсь, что мы сможем выиграть ещё несколько титулов», – цитирует форварда «Аль-Насра» O Jogo.
В розыгрыше Высшей лиги Саудовской Аравии сезона-2022/2023 Роналду провел 16 матчей, забил 14 голов и отдал две голевые передачи.
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