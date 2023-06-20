«Аль-Иттихад» готов отдать € 60 млн за Сон Хын Мина

Корейский нападающий Сон Хын Мин, выступающий за лондонский «Тоттенхэм», получил крупное предложение от аравийского клуба «Аль-Иттихад». Клуб готов взять игрока к себе на четыре сезона и платить ему € 30 млн в год, сообщает ESPN.
Недавно этот клуб подписал французского форварда Карима Бензема. Теперь он готов предложить «Тоттенхэму» € 60 млн за трансфер 30-летнего корейца.
Однако отмечается, что «шпоры» могут быть не заинтересованы в продаже игрока.
Помимо Сона, «Аль-Иттихад» нацелен на хавбека «Челси» Н'Голо Канте.
В розыгрыше английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 Сон отыграл 36 матчей, забил 10 голов и отдал шесть голевых передач. Он выступает за «Тоттенхэм» на протяжении восьми сезонов: Сон Хын Мин перешёл в лондонский клуб в сезоне-2015/2016 из немецкого «Байера».
- 20 июня 2023
-
01:15
-
01:10
-
00:56
-
00:55
-
00:39
-
00:37
-
00:35
-
00:32
-
00:25
-
00:25
-
00:18
-
00:16
-
00:07
- 19 июня 2023
-
23:53
-
23:52
-
23:50
-
23:43
-
23:42
-
23:41
-
23:28
-
23:25
-
23:11
-
23:05
-
22:54
-
22:46
-
22:37
-
22:34
-
22:26
-
22:20
-
22:16
-
22:15
-
22:10
-
21:58
-
21:51
-
21:44