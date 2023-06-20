«Аль-Иттихад» готов отдать € 60 млн за Сон Хын Мина

Корейский нападающий Сон Хын Мин, выступающий за лондонский «Тоттенхэм», получил крупное предложение от аравийского клуба «Аль-Иттихад». Клуб готов взять игрока к себе на четыре сезона и платить ему € 30 млн в год, сообщает ESPN.

Недавно этот клуб подписал французского форварда Карима Бензема. Теперь он готов предложить «Тоттенхэму» € 60 млн за трансфер 30-летнего корейца.

Однако отмечается, что «шпоры» могут быть не заинтересованы в продаже игрока.

Помимо Сона, «Аль-Иттихад» нацелен на хавбека «Челси» Н'Голо Канте.

В розыгрыше английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 Сон отыграл 36 матчей, забил 10 голов и отдал шесть голевых передач. Он выступает за «Тоттенхэм» на протяжении восьми сезонов: Сон Хын Мин перешёл в лондонский клуб в сезоне-2015/2016 из немецкого «Байера».