Шмаров: «Спартаку» нужно продлить контракт с Квинси и помочь ему с получением гражданства

Бывший футболист «Спартака» Валерий Шмаров прокомментировал информацию о том, что нападающий московской команды Квинси Промес был приговорён судом Амстердама к 18 месяцам тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.

«Спартаку» нужно продлить контракт с Промесом. После чего клубу стоит приложить все усилия, чтобы Промес получил российское гражданство», — приводит слова Шмарова «РБ Спорт».

Напомним, в понедельник, 19 июня, суд Амстердама приговорил нидерландского футболиста к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата летом 2020 года. Вердикт был бы смягчён на шесть месяцев в случае личного присутствия Промеса на судебном заседании.

В прошедшем сезоне Промес принял участие в 37 матчах красно-белых во всех турнирах, отметившись 25 голами и 10 результативными передачами. «Спартак» завершил сезон на третьей строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав 54 очка в 30 матчах. В Фонбет Кубке России красно-белые уступили «Акрону» (1:2).