Шмаров: «Спартаку» нужно продлить контракт с Квинси и помочь ему с получением гражданства

Бывший футболист «Спартака» Валерий Шмаров прокомментировал информацию о том, что нападающий московской команды Квинси Промес был приговорён судом Амстердама к 18 месяцам тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.
«Спартаку» нужно продлить контракт с Промесом. После чего клубу стоит приложить все усилия, чтобы Промес получил российское гражданство», — приводит слова Шмарова «РБ Спорт».
Напомним, в понедельник, 19 июня, суд Амстердама приговорил нидерландского футболиста к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата летом 2020 года. Вердикт был бы смягчён на шесть месяцев в случае личного присутствия Промеса на судебном заседании.
В прошедшем сезоне Промес принял участие в 37 матчах красно-белых во всех турнирах, отметившись 25 голами и 10 результативными передачами. «Спартак» завершил сезон на третьей строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав 54 очка в 30 матчах. В Фонбет Кубке России красно-белые уступили «Акрону» (1:2).
- 20 июня 2023
-
06:00
-
05:55
-
05:43
-
05:36
-
05:25
-
05:16
-
04:50
-
04:32
-
04:22
-
04:18
-
04:06
-
04:02
-
04:02
-
03:53
-
03:45
-
03:28
-
03:15
-
03:00
-
02:50
-
02:50
-
02:33
-
02:12
-
02:02
-
01:58
-
01:50
-
01:50
-
01:15
-
01:10
-
00:56
-
00:55
-
00:39
-
00:37
-
00:35
-
00:32
-
00:25