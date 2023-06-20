Магкеев: мне тяжело найти что-то хорошее в «Локомотиве» в немецкий период

Защитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев высказался о немецком периоде в команде.

«Всё, что они задумывали, не получилось. Не хочу говорить, что немецкая теория, которая пришла из «Лейпцига», совсем не рабочая. Но если бы к нам пришли тренеры, которые когда-то и где-то показывали результат, все бы могло получиться по-другому. По факту, у нас были молодой неопытный Коммпер и Циннбауэр, у которого до «Локомотива» была одна серьезная команда. Про Гисдоля сказать ничего не могу — когда он был в команде, я восстанавливался.

Что-то хорошее за это время вообще было? Что может быть хорошего, когда такая команда, как «Локомотив», идёт на 14- м месте? Мне тяжело найти что-то позитивное», – приводит слова Магкеева Sport24.