Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Магкеев: мне тяжело найти что-то хорошее в «Локомотиве» в немецкий период

Магкеев: мне тяжело найти что-то хорошее в «Локомотиве» в немецкий период
Комментарии

Защитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев высказался о немецком периоде в команде.

«Всё, что они задумывали, не получилось. Не хочу говорить, что немецкая теория, которая пришла из «Лейпцига», совсем не рабочая. Но если бы к нам пришли тренеры, которые когда-то и где-то показывали результат, все бы могло получиться по-другому. По факту, у нас были молодой неопытный Коммпер и Циннбауэр, у которого до «Локомотива» была одна серьезная команда. Про Гисдоля сказать ничего не могу — когда он был в команде, я восстанавливался.

Что-то хорошее за это время вообще было? Что может быть хорошего, когда такая команда, как «Локомотив», идёт на 14- м месте? Мне тяжело найти что-то позитивное», – приводит слова Магкеева Sport24.

Материалы по теме
ЦСКА и «Зенит» выкупили легионеров, «Локо» укрепил оборону. Трансферы последних дней в РПЛ
ЦСКА и «Зенит» выкупили легионеров, «Локо» укрепил оборону. Трансферы последних дней в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023