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Защитник «Локомотива» Магкеев: борьба с «Зенитом»? На этих «прогнозах» все уже обожглись

Защитник «Локомотива» Магкеев: борьба с «Зенитом»? На этих «прогнозах» все уже обожглись
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Защитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев отказался прогнозировать возможность борьбы с санкт-петербургским «Зенитом» в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Такие пустые разговоры никому не нужны. Наш состав способен бороться за самые высокие места, но на этих «прогнозах» по поводу борьбы с «Зенитом» все обожглись в начале предыдущего сезона. Сейчас не надо ничего говорить — нужно работать», — сказал Магкеев в интервью Sport24.

В прошедшем сезоне «Локомотив» занял восьмое место в Российской Премьер-Лиге, набрав 45 очков в 30 турах. «Зенит» финишировал на первой строчке турнирной таблицы. Подопечные Сергея Семака набрали 70 баллов. Чемпионство стало для сине-бело-голубых пятым подряд.

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