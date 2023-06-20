«Тоттенхэм» не намерен продавать Сон Хын Мина

Лондонский «Тоттенхэм» не хочет расставаться с нападающим Сон Хын Мином. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Несмотря на интерес со стороны клубов из Саудовской Аравии, продажа Сон Хын Мина не входит в планы «Тоттенхэма». Отмечается, что «шпоры» пока не получали конкретных предложений от клубов из этой страны. При этом сам корейский футболист настроен продолжить карьеру в «Тоттенхэме».

Ранее появилась информация, что «Аль-Иттихад», подписавший нападающего Карима Бензема, готов купить Сона за € 60 млн, предложив игроку зарплату в размере € 30 млн в год.

В розыгрыше английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 Сон отыграл 36 матчей, забил 10 голов и отдал шесть голевых передач.