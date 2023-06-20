«Тоттенхэм» не намерен продавать Сон Хын Мина
Поделиться
Лондонский «Тоттенхэм» не хочет расставаться с нападающим Сон Хын Мином. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Несмотря на интерес со стороны клубов из Саудовской Аравии, продажа Сон Хын Мина не входит в планы «Тоттенхэма». Отмечается, что «шпоры» пока не получали конкретных предложений от клубов из этой страны. При этом сам корейский футболист настроен продолжить карьеру в «Тоттенхэме».
Ранее появилась информация, что «Аль-Иттихад», подписавший нападающего Карима Бензема, готов купить Сона за € 60 млн, предложив игроку зарплату в размере € 30 млн в год.
В розыгрыше английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 Сон отыграл 36 матчей, забил 10 голов и отдал шесть голевых передач.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 июня 2023
-
13:34
-
13:24
-
13:16
-
13:08
-
13:03
-
12:55
-
12:54
-
12:37
-
12:31
-
12:30
-
12:18
-
12:04
-
12:03
-
11:55
-
11:49
-
11:46
-
11:45
-
11:44
-
11:34
-
11:23
-
11:18
-
11:12
-
11:03
-
11:01
-
10:57
-
10:44
-
10:43
-
10:41
-
10:29
-
10:27
-
10:24
-
10:15
-
10:03
-
10:02
-
09:57
Партнерский контент