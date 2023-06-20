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«Ростов» объявил о подписании Романа Акбашева

«Ростов» объявил о подписании Романа Акбашева
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Футбольный клуб «Ростов» в своём официальном телеграм-канале объявил о переходе полузащитника Романа Акбашева.

Контракт полузащитника, выступавшего в прошедшем сезоне в составе воронежского «Факела», рассчитан на два года. Также Акбашев успел поиграть за «КАМАЗ», «Динамо» (Киров), «Авангард» (Курск), «Волгарь», «Рубин», «Нефтехимик».

31-летний Акбашев в прошедшем сезоне сыграл за «Факел» 34 матча во всех турнирах, отметившись в них восемью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. В «Ростов» полузащитник перешёл на правах свободного агента. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Акбашева в € 800 тыс.

В прошлом сезоне РПЛ «Ростов» занял четвёртое место в итоговой турнирной таблице.

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