«Ростов» объявил о подписании контракта с защитником Евгением Черновым

Защитник Евгений Чернов стал футболистом «Ростова». Об этом сообщила пресс-служба клуба из Ростова-на-Дону.

«Продолжай в том же духе, Женя! Рады, что ты с нами», — гласит заявление клуба.

Левый крайний защитник подписал контракт с «Ростовом» на три года. Ранее Чернов уже выступал за ростовчан, а в прошедшем сезоне играл за них на правах аренды из «Краснодара». Всего за «Ростов» Чернов сыграл 84 матча, отметившись тремя забитыми мячами и шестью результативными передачами.

30-летний Чернов за свою карьеру успел поиграть также за санкт-петербургский «Зенит», «Тосно», красноярский «Енисей» и другие клубы.

«Ростов» в прошедшем сезоне занял четвёртое место в чемпионате России. Ростовчане набрали 53 очка в 30 сыгранных матчах.