Магкеев: в сборной нужно отстаивать честь страны, не видел игрока, которому было бы пофиг

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев высказался о мотивации играть за сборную России в условиях отстранения от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

«Интересно ли мне приезжать в сборную, у которой нет официальных матчей? Сборная — состав лучших футболистов страны. Для меня это мотивация. Неважно — товарищеская игра или официальная. Мы должны отстаивать честь страны. Я не видел ни одного игрока в сборной, которому было бы пофиг. Товарищеские матчи нужны. Мы не знаем, когда снимут бан, но, когда его снимут, футболисты должны понимать, во что играть», — приводит слова Станислава Магкеева Sport24.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире.