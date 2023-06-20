Магкеев: в сборной нужно отстаивать честь страны, не видел игрока, которому было бы пофиг
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Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев высказался о мотивации играть за сборную России в условиях отстранения от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.
«Интересно ли мне приезжать в сборную, у которой нет официальных матчей? Сборная — состав лучших футболистов страны. Для меня это мотивация. Неважно — товарищеская игра или официальная. Мы должны отстаивать честь страны. Я не видел ни одного игрока в сборной, которому было бы пофиг. Товарищеские матчи нужны. Мы не знаем, когда снимут бан, но, когда его снимут, футболисты должны понимать, во что играть», — приводит слова Станислава Магкеева Sport24.
Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире.
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