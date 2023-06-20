Михаил Мудрик потерял в рыночной стоимости € 10 млн

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Интернет-портал Transfermarkt провёл традиционное обновление рыночной стоимости футболистов английской Премьер-лиги.

По итогам обновления вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик потерял в стоимости € 10 млн и теперь оценивается в € 50 млн.

Полностью топ-10 самых подешевевших футболистов АПЛ выглядит следующим образом:

Айван Тони («Брентфорд», € 35 млн (- € 15 млн)). Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», € 70 млн (- € 10 млн)). Антони («Манчестер Юнайтед», € 60 млн (- € 10 млн)). Уэсли Фофана («Челси», € 55 млн (- € 10 млн)). Михаил Мудрик («Челси», € 50 млн (- € 10 млн)). Сон Хын Мин («Тоттенхэм», € 50 млн (- € 10 млн)). Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед», € 45 млн (- € 10 млн)). Каземиро («Манчестер Юнайтед», € 40 млн (- € 10 млн)). Алисон Бекер («Ливерпуль», € 35 млн (- € 10 млн)). Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», € 35 млн (- € 10 млн)).

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