Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Австрия — Швеция. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Михаил Мудрик потерял в рыночной стоимости € 10 млн

Михаил Мудрик потерял в рыночной стоимости € 10 млн
Аудио-версия:
Комментарии

Интернет-портал Transfermarkt провёл традиционное обновление рыночной стоимости футболистов английской Премьер-лиги.

По итогам обновления вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик потерял в стоимости € 10 млн и теперь оценивается в € 50 млн.

Полностью топ-10 самых подешевевших футболистов АПЛ выглядит следующим образом:

  1. Айван Тони («Брентфорд», € 35 млн (- € 15 млн)).
  2. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», € 70 млн (- € 10 млн)).
  3. Антони («Манчестер Юнайтед», € 60 млн (- € 10 млн)).
  4. Уэсли Фофана («Челси», € 55 млн (- € 10 млн)).
  5. Михаил Мудрик («Челси», € 50 млн (- € 10 млн)).
  6. Сон Хын Мин («Тоттенхэм», € 50 млн (- € 10 млн)).
  7. Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед», € 45 млн (- € 10 млн)).
  8. Каземиро («Манчестер Юнайтед», € 40 млн (- € 10 млн)).
  9. Алисон Бекер («Ливерпуль», € 35 млн (- € 10 млн)).
  10. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», € 35 млн (- € 10 млн)).
Материалы по теме
Рыночная стоимость Эрлинга Холанда достигла € 180 млн

Мудрик высмеял пожилого мужчину в тренажёрном зале

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023