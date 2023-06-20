Борис Ротенберг: Кокорин должен был остаться в «Сочи», но деньги решают всё

Президент «Сочи» Борис Ротенберг рассказал, что нападающий Александр Кокорин после аренды в южном клубе должен был продолжить свою карьеру именно в составе «леопардов», однако финансовая сторона вопроса взяла верх.
«Саша себя так повёл, что ушёл, когда должен был остаться в «Сочи». И сейчас возвращаться к тому, что было, я не буду. У него была перспектива. Если бы он остался в «Сочи», то мог бы и в сборную попасть. Он столько голов назабивал — но деньги решают, оказывается, всё. Но есть же и другое в жизни. Футболисты считают, что у них короткий спортивный век, что сейчас надо быстро урвать — но нужно понимать, что жизнь продолжается, она не заключается только в спорте», – приводят слова Ротенберга «РИА Новости Спорт».
Кокорин провёл в аренде в «Сочи» вторую половину сезона-2019/2020. После её окончания нападающий на правах свободного агента перешёл в московский «Спартак», а оттуда перебрался в итальянскую «Фиорентину», которой сейчас и принадлежит.
- 20 июня 2023
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