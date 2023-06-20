Фанату, насмехавшемуся над трагедией на «Хиллсборо», на 4 года запретили ходить на матчи

Стало известно наказание, вынесенное болельщику, насмехавшемуся над трагедией на «Хиллсборо». Об этом сообщает Mirror.

33-летний болельщик Джеймс Уайт сознался в правонарушении. Фанат был одет в футболку «Манчестер Юнайтед» с номером 97 и надписью «Недостаточно», что, по-видимому, указывает на количество болельщиков «Ливерпуля», погибших во время аварии на стадионе в Шеффилде в 1989 году.

Фанат был оштрафован на € 1500. Также ему запретили посещать футбольные матчи в течение четырёх лет.

Трагедия на «Хиллсборо» – давка, произошедшая 15 апреля 1989 на стадионе «Хиллсборо» в Шеффилде во время полуфинала Кубка Англии между «Ноттингем Форест» и «Ливерпулем» и повлекшая смерть свыше 90 болельщиков «Ливерпуля».