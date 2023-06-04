Фанат, насмехавшийся над трагедией на «Хиллсборо», арестован

Болельщик «Манчестер Юнайтед» был арестован во время финала Кубка Англии на стадионе «Уэмбли» в субботу после того, как его заметили в футболке с оскорбительной отсылкой на катастрофу на «Хиллсборо».

У неназванного человека в социальных сетях была размещена фотография, на которой он был одет в кастомную футболку «Юнайтед» с номером 97 и выражением «Недостаточно», что, по-видимому, указывает на количество болельщиков «Ливерпуля», погибших во время аварии на стадионе в Шеффилде в 1989 году.

Хотя лицо человека не было видно на изображении, столичная полиция подтвердила издательству The Independent, что арестовала человека за нарушение общественного порядка. Через некоторое время в интернете появилась фотография, на которой мужчину в наручниках сажают в полицейский фургон.

Трагедия на «Хиллсборо» – давка, произошедшая 15 апреля 1989 на стадионе «Хиллсборо» в Шеффилде во время полуфинала Кубка Англии между «Ноттингем Форест» и «Ливерпулем» и повлекшая смерть свыше 90 болельщиков «Ливерпуля».

Матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» завершился победой «горожан» со счётом 2:1.