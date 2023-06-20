Магкеев: Смолов – самый эрудированный игрок. Дзюба в самолёте книги читал чисто ради фотки
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Защитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев назвал самого эрудированного футболиста, с которым когда-либо общался. Он выделил форварда «Динамо» Фёдора Смолова, который ранее защищал цвета «Локомотива». Также Магкеев рассказал, что пару раз видел с книгой нынешнего нападающего железнодорожников Артёма Дзюбу.
«Кто самый эрудированный футболист, с которым я общался? Федя Смолов. Он, кстати, тоже много читает.
Что по поводу Дзюбы? Кстати, он в самолётах пару раз читал. Но я думаю, чисто для фотки в клубных соцсетях (смеётся)», — приводит слова Станислава Магкеева Sport24.
Напомним, Дзюба присоединился к «Локомотиву» в зимнее трансферное окно сезона-2022/2023. Ранее он выступал в турецком клубе «Адана Демирспор».
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