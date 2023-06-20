Г. Морозов: сборная Израиля — та возможность, за которую нужно цепляться

Защитник «Бейтара» (Иерусалим) Григорий Морозов прокомментировал возможность выступления за сборную Израиля после получения в декабре 2022 года паспорта этой страны.

«Сборная Израиля сейчас — шаг назад или вперёд? Это новые возможности. Та возможность, за которую нужно цепляться. Я чувствую себя и евреем, и русским. Всегда считал, что ты должен находиться там, где нужен. Мне звонили из сборной Израиля, спрашивали про мои документы.

Слышал, что ФИФА выпустила правило, по которому ты не можешь сразу выступать за сборную после получения паспорта. Узнаю детали, но, вроде, ты должен прожить в стране минимум год. Есть информация, что пять лет, но, думаю, это слишком много. Либо один из родителей должен здесь жить постоянно, у меня ни того, ни этого нет, поэтому вопрос открыт. В целом, рад, что обращают внимание», — сказал Морозов в интервью каналу «КраСава».

Напомним, 29-летний Морозов провёл сезон-2022/2023 в аренде в «Бейтаре». Права на него принадлежат словенскому клубу «Целе», куда он перешёл 14 февраля 2022 года из московского «Динамо».