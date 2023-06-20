«Пари НН» ведёт переговоры по трансферу Трошечкина и Митрюшкина

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» ведёт переговоры по трансферу полузащитника «Ахмата» Александра Трошечкина и вратаря «Химок» Антона Митрюшкина, сообщает журналист Иван Карпов.

Сообщается, что Трошечкин является кандидатом от клуба, а в подписании Митрюшкина заинтересован главный тренер «Пари НН» Сергей Юран. Контракты обоих футболистов с их нынешними командами истекают по завершении сезона-2023/2024.

27-летний Трошечкин в сезоне-2022/2023 провёл в общей сложности 25 игр за «Ахмат», отметившись двумя голами и четырьмя результативными передачами. 27-летний Митрюшкин сыграл 12 матчей за основную команду «Химок», пропустив 30 мячей и проведя один «сухой» матч. Его команда по итогам сезона вылетела из РПЛ.