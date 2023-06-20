Масалитин: на бумаге в ЦСКА по позициям много игроков, однако никакого качества нет

Бывший советский и российский футболист Валерий Масалитин оценил состав московского ЦСКА.

«Вратарская позиция в ЦСКА удовлетворительная, как и оборона. Большие претензия к атакующей группе в средней линии, особенно центральная зона. Ещё маловато в нападении одного Чалова — ему нужна серьёзная конкуренция. Нужен хороший плеймейкер.

На бумаге в ЦСКА по позициям много игроков, однако никакого качества нет. Практически нет моментов от середины поля. Какая-то помощь должна быть для нападающих и защитников. Если покупать легионера, то он должен быть наголову сильнее. Из имеющегося народа можно что-то выбрать.

Есть свои молодые ребята: Лукин, Носков, Глебов, Ермаков, Яковлев. Если с ними поработать, то они будут прогрессировать. Нужно сначала разобраться со своим хозяйством. Но я бы хотел, чтобы у Чалова была хорошая конкуренция. Нужно, чтобы количество переросло в качество», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.