Криштиану Роналду — первый футболист в истории, преодолевший отметку в 200 игр за сборную

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду сегодня, 20 июня, сыграет в матче квалификационного раунда Евро-2024 с национальной командой Исландии.

Роналду был включён в стартовый состав португальцев на игру с исландцами, то есть появится на поле с первых минут. Для форварда эта игра станет 200-й за сборную, что является мировым рекордом.

Благодаря этому Криштиану Роналду попал в книгу рекордов Гиннесса. Перед матчем ему выдали сертификат как первому в мире футболисту, сыгравшему за национальную сборную 200 матчей.

Ближайший преследователь португальского футболиста – Бадр Аль-Мутава из Кувейта. На его счету 196 матчей за национальную команду. Отметим, что 38-летнему Роналду также принадлежит рекорд по количеству голов за сборные. Он забил 122 мяча в футболке национальной команды Португалии.