Сербия сыграла вничью с Болгарией в матче квалификационного раунда Евро-2024

В прошедшем матче группового этапа квалификационного раунда Евро-2024 сборная Болгарии сыграла вничью с Сербией (1:1)

В группе G во вторник, 20 июня, встречались национальные команды Сербии и Болгарии, а также Венгрии и Литвы. Первый из этих матчей завершился вничью со счётом 1:1. На гол нападающего Кирилла Десподова, забитый в самом начале второго тайма, сербы ответили точным ударом Дарко Лазовича в компенсированное время.

Тем временем Венгрия одержала уверенную победу над Литвой (2:0). Голы на счету Барнабаша Варги и Роланда Шаллаи.

На данный момент Венгрия вырвалась в лидеры группы G, набрав семь очков по результатам трёх сыгранных матчей. На втором месте находится сборная Сербии, в активе которой тоже семь очков.