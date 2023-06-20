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Сербия сыграла вничью с Болгарией в матче квалификационного раунда Евро-2024

Сербия сыграла вничью с Болгарией в матче квалификационного раунда Евро-2024
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В прошедшем матче группового этапа квалификационного раунда Евро-2024 сборная Болгарии сыграла вничью с Сербией (1:1)

В группе G во вторник, 20 июня, встречались национальные команды Сербии и Болгарии, а также Венгрии и Литвы. Первый из этих матчей завершился вничью со счётом 1:1. На гол нападающего Кирилла Десподова, забитый в самом начале второго тайма, сербы ответили точным ударом Дарко Лазовича в компенсированное время.

Тем временем Венгрия одержала уверенную победу над Литвой (2:0). Голы на счету Барнабаша Варги и Роланда Шаллаи.

На данный момент Венгрия вырвалась в лидеры группы G, набрав семь очков по результатам трёх сыгранных матчей. На втором месте находится сборная Сербии, в активе которой тоже семь очков.

ЧЕ-2024 - квалификация. Группа G. 4-й тур
20 июня 2023, вторник. 21:45 МСК
Венгрия
Окончен
2 : 0
Литва
1:0 Варга – 32'   2:0 Шаллаи – 83'
ЧЕ-2024 - квалификация. Группа G. 4-й тур
20 июня 2023, вторник. 21:45 МСК
Болгария
Окончен
1 : 1
Сербия
1:0 Десподов – 47'   1:1 Лазович – 90+6'
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