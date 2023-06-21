Неймар сообщил руководству «Барселоны» о намерении вернуться в клуб

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар хочет вернуться в «Барселону».

Как сообщает Sport, игрок сообщил о своём желании выступать за каталонский клуб через своего агента.

Отмечается, что футболисту «ПСЖ» будет очень сложно присоединиться к команде. Главный тренер «Барселоны» Хави не считает этот трансфер необходимым, поскольку полагает, что сперва необходимо усилить другие позиции.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Неймар выставлен на трансфер, а к нему проявляют интерес несколько клубов АПЛ.

Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2025 года. В прошлом сезоне Неймар принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых забил 18 голов и сделал 17 результативных передач.

Неймар ногой забросил в кольцо баскетбольный мяч: