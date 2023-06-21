Гол Азмуна принёс Ирану победу в Кубке наций CAFA, в котором отказалась играть Россия

Сборная Ирана обыграла сборную Узбекистана в финале Кубка наций Центральноазиатской футбольной ассоциации (CAFA) со счётом 1:0. Единственный гол на 48-й минуте забил экс-нападающий «Рубина», «Ростова» и «Зенита» Сердар Азмун, ныне выступающий за «Байер».
Игра проходила в Ташкенте на стадионе «Миллий». Встречу обслуживала российская бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.
В матче за третье место Кыргызстан уступил Оману со счётом 0:1. Единственный гол забил Аршад Аль-Алави на 71-й минуте. Оман не является членом Центральноазиатской футбольной ассоциации и выступал в турнире по её приглашению. Матч состоялся в Ташкенте на Центральном стадионе «Пахтакор».
Сборная России весной получала приглашение на этот турнир, но позже её представители отказались от участия в нём.
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