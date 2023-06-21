Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роберто Мартинес: Роналду — пример для всей Португалии

Роберто Мартинес: Роналду — пример для всей Португалии
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал итоги матча отборочного турнира Евро-2024 с Исландией (1:0).

«Это был хороший сценарий для Роналду. Невероятный праздник, первый футболист, сыгравший 200 матчей за сборную. Это требует много усилий, он — пример для португальского футбола и пример для страны.

Это было очень сложное выступление. Думаю, что Исландия играла очень хорошо и дала нам тяжёлый бой. Они хорошо организованы. 11 угловых показывают наше атакующее намерение. Я рад, что мы смогли победить», — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.

Напомним, в прошедшем матче группового этапа квалификационного раунда Евро-2024 Португалия обыграла Исландию благодаря голу Криштиану Роналду в самой концовке. На данный момент Португалия возглавляет группу J с 12 набранными очками по результатам четырёх сыгранных матчей. На втором месте располагается сборная Словакии. Сборная Исландии с 5 баллами идёт на пятой строчке.

Материалы по теме
Роналду — великий. Попал в Книгу рекордов Гиннесса и принёс победу сборной на 89-й минуте!
Видео
Роналду — великий. Попал в Книгу рекордов Гиннесса и принёс победу сборной на 89-й минуте!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023